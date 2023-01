Wembach Neues Fahrzeug ist Thema

Rolf Berger wurde für seine 40-jährige Dienstzeit vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dietmar Fink mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet. Für 25-jährige Dienstzeit erhielt Tobias Bauer das silberne Ehrenkreuz. Christian Lais, Sascha Jacobi und Matthias Braun wurde für 15 Jahre das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ans Revers gesteckt. Kreisjugendfeuerwehrwart Markus Hassler ehrte Florian Hölzle und Matthias Braun für ihre Arbeit mit der Jugend mit der Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr. Nach 50 Jahren in die Altersmannschaft verabschiedet wurde Kurt Dietsche. Er ist seit 1973 aktiv und war von 1987 bis 1995 stellvertretender Kommandant.

Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr führte 14 Übungen durch, berichtete Jugendwart Florian Hölzl. An zwei Spielläufen war die Mannschaft dabei und erreichte – zusammen mit der Jugendfeuerwehr Schönau und Fröhnd – die Jugendfeuerwehr-Leistungsspange, führte Hölzle aus. Als Höhepunkte in Erinnerung bleiben werden das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr und die Besichtigung des Rega-Rettungshubschraubers.

Eine Neubeschaffung des in die Jahre gekommenen LF 8 ist weiterhin ein großes Thema. In Zukunft wird die Zusammenarbeit mit der Firma Hella auf dem Firmengelände durch gemeinsam geplante Übungen gestärkt.

FFW Wembach

Kommandant: Christian Lais

Mitglieder: 27 Aktive

Kontakt: Tel. 07673 / 1467