Der Großbrand des Hirtenbrunnen in Fröhnd-Hof am 19. Februar hat auch heute noch Auswirkungen auf die Quellschüttungen der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Wembach. Momentan ist nur eine von vier Quellen fassbar, informiert die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Gemeinde Wembach ruft deshalb zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf.