Weniger Erkältungen Verkauf von Taschentuch-Päckchen gesunken

Mit Blick auf die anbrechende Heuschnupfensaison rechnet Essity auch wieder mit einer höheren Nachfrage nach Taschentüchern. "Die Menschen freuen sich darauf, mehr Zeit draußen zu verbringen, und auch beim regelmäßigen Lüften dringen die Pollen bis in die Innenräume vor", so die Sprecherin. "Wir bereiten uns in jedem Fall darauf vor, dass der Verbrauch von Tempo bald wieder anzieht."

Essity hat in Deutschland 4600 Mitarbeiter in sechs Werken und zwei Verwaltungssitzen, die Deutschlandzentrale ist in Mannheim. Die "Tempo"-Taschentücher stellt das Unternehmen in Neuss her.

