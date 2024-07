Weniger Ticketerlöse: Kerngesellschaft zieht Lufthansa-Konzern nach unten

Das Management hat zunächst ein hartes Sparprogramm bei der Kernmarke begonnen. Sachkosten werden pauschal um 20 Prozent gekürzt und in der Verwaltung ein genereller Stellenbesetzungsstopp verhängt. Alle nicht betriebsnotwendigen Projekte sollen verschoben, gekürzt oder gestoppt werden, um zum Jahresende vielleicht doch noch die schwarze Null zu erreichen. Das Erreichen der Gewinnschwelle sei "zunehmend anspruchsvoll", heißt es in der Pflichtmitteilung an die Börse vom Freitag.