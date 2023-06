Werben um Azubis Die Gastronomie schmackhaft machen

Duftende Gewürzbar

Der multimedial ausgebaute Linienbus bot Schülerinnen und Schülern der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (FES) aus den Klassen sieben bis zehn die Gelegenheit, Informationen rund um die Berufe in Gastronomie und Hotellerie zu erhalten. Das geschah erlebnisorientiert und spielerisch. So galt es an der Gewürzbar Kräuter und Gewürze am Geruch zu erkennen, beim Getränkecheck mussten bekannten Getränken ihre Hauptinhaltsstoffe zugeordnet werden. Bei der Station „Köche Backstage“ plauderte ein Spitzenkoch digital aus dem Nähkästchen und die Jugendlichen bekamen einen Blick in seine Küche. Welche Zutaten es etwa für eine Tomatensoße oder ein Kartoffelgratin braucht, fragte die Station „Koch dein Menu“. Beim „Einchecken“ an der simulierten Hotelrezeption ging es um den Kontakt mit den Gästen und als „Gastrosurfer“ konnten die Jugendlichen eine virtuelle Tour durch die Welt der Hotellerie unternehmen.

Tool zeigt freie Azubi-Plätze

Die sechs Ausbildungsberufe wurden anhand von Videos ebenso aufgezeigt wie der Ablauf der Ausbildung und die Zugangsvoraussetzungen. Und an einem Tool waren die freien Ausbildungsplätze in Betrieben der Region abrufbar. Freie Ausbildungsplätze gebe es viele, sagte der im Dehoga-Kreisvorstand als Ausbildungswart tätige Juniorchef der Sennhütte in Tegernau-Schwand, Maximilian Grether, im Gespräch mit den Vertretern der Stadt und der Stabstelle Strukturförderung im Landratsamt um Martina Hinrichs und Nina Güdemann sowie FES-Direktorin Claudia Droste-Accocella. Direkt vor Ort bei Schulen zu werben, mache mehr Sinn als etwa bei Jobmessen oder Ausbildungsbörsen, sagte Grether.