Werder im Aufwind Zweiter Heimsieg unter Kohfeldt: Bremen besiegt Stuttgart

Nachrichten-Ticker

20:59 Gauland: Ich habe mich in die Pflicht nehmen lassen

Hannover - Der neue AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat die Wahl an die Spitze der Partei nach eigenen Worten nicht angestrebt. "Ich habe mich in die Pflicht nehmen lassen", sagte er am Abend beim Parteitag in Hannover. Er wäre gerne stellvertretender Vorsitzender geworden. Die Partei sei bei der Wahl des Vorstands aber in einer gefährlichen Situation gewesen. Gauland war im dritten Wahlgang für den Co-Vorsitz neben dem zuvor bestätigten Jörg Meuthen angetreten. Er war dann einziger Kandidat und erhielt 68 Prozent der Stimmen.

20:55 Arsenal verliert gegen Man United - Liverpool Vierter

London - Der FC Arsenal mit dem deutschen Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat nach drei Siegen in der Premier League einen bitteren Dämpfer erlebt. Im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Manchester United unterlagen die Gunners trotz 20 Minuten in Überzahl mit 1:3 (0:2) und wurden in der Tabelle vom FC Liverpool überholt. Das Team von Jürgen Klopp feierte auswärts bei Brighton & Hove Albion einen Kantersieg und verdrängte Arsenal von Platz vier.

20:45 14. Spiel des 1. FC Köln ohne Sieg

Gelsenkirchen - Trainer Peter Stöger hat mit dem 1. FC Köln in allerhöchster Not immerhin einen Teilerfolg geschafft. Mit dem 2:2 (0:1) beim Tabellendritten Schalke 04 beendete der Österreicher im 150. Punktspiel mit dem FC zwar die Serie der Kölner von vier Bundesliga-Niederlagen nacheinander. Doch bei lediglich drei Punkten aus 14 Spielen und einer Tordifferenz von minus 21 ist die Lage des Tabellenletzten weiter extrem angespannt.

19:57 Meuthen und Gauland führen AfD - Pazderski gescheitert

Hannover - Die AfD hat auf ihrem Parteitag den Europaabgeordneten Jörg Meuthen und den Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland an die Parteispitze gewählt - und ist damit weiter nach rechts gerückt. In einem turbulenten Macht- und Richtungskampf scheiterte in Hannover der als vergleichsweise gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski. Gauland war im dritten Wahlgang für den Co-Vorsitz neben Meuthen als einziger Kandidat angetreten. Er erhielt 68 Prozent der Stimmen.

19:54 Russland-Affäre - Trump "nicht besorgt"

Washington - In der Russland-Affäre rückt Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner immer stärker in den Blickpunkt. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten war er eine treibende Kraft hinter den Moskau-Kontakten des ehemaligen Topberaters seines Vaters, Michael Flynn. Dieser hatte mit dem damaligen Moskauer Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, unter anderem über eine anstehende UN-Abstimmung zu Israel gesprochen. Dazu soll ihn Kushner angestiftet haben. Der Präsident zeigte sich "nicht besorgt" über die neue Entwicklung.