Werke aus Privatsammlung Auktion für Berliner Exilmuseum bringt 6,3 Millionen Euro

Nachrichten-Ticker

13:50 Vergewaltigung einer 18-Jährigen - Polizei wertet Spuren aus

Freiburg - Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen durch eine Gruppe junger Männer in Freiburg wertet die Polizei Spuren aus und sucht nach weiteren Verdächtigen. Die 13-köpfige "Ermittlergruppe Club" arbeite gemeinsam mit dem Landeskriminalamt in Stuttgart auf Hochtouren, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei möglich, dass es noch weitere Täter gebe. Über am Tatort und am Opfer gefundene Körperspuren könnten diese ermittelt werden. Acht Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

13:46 Tausende protestieren gegen die Kohle

Kerpen - Zum Auftakt neuer Proteste am Hambacher Forst gegen den Braunkohleabbau haben Aktivisten einen Bagger des Energiekonzerns RWE besetzt. Das Aktionsbündnis Ende Gelände machte sich heute nach eigenen Angaben mit über 5000 Aktivisten auf den Weg von seinem Camp in Richtung Tagebau Hambach. Hunderte fuhren mit Bussen zum Tagebau Inden. Kurz vor der Umzäunung wurden die Aktivisten von der Polizei davon abgehalten, in den Tagebau zu laufen. Das Protest-Bündnishatte angekündigt an diesem Wochenende den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier mit Blockadeaktionen lahmzulegen.

13:46 Merkel zu Syrien-Gipfel eingetroffen

Istanbul - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem Vierer-Gipfel zur Zukunft Syriens nach mehr als sieben Jahren Bürgerkrieg in Istanbul eingetroffen. Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kreml-Chef Wladimir Putin will sie heute darüber beraten, wie die festgefahrenen Bemühungen um eine politische Lösung des Konflikts wieder in Gang gebracht werden können. Zudem soll es um die Lage in der letzten verbliebenen Rebellenhochburg Idlib gehen.

12:49 23-Jährige stirbt nach Gewaltausbruch in Berliner Lokal

Berlin - Nach einem brutalen Streit zwischen mehreren Menschen in einem Lokal in Berlin ist eine Frau gestorben. Die 23-Jährige erlag am Samstagmorgen ihren "erheblichen Verletzungen", wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein 39 Jahre alter Mann kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beteiligten des Streits sollen nach Angaben von Zeugen in der Nacht mit Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander losgegangen sein, wie die Polizei weiter bekanntgab. Auch Schüsse sollen demnach gefallen sein.

12:48 Brücke in Russlands Fernem Osten eingestürzt - 2 Tote

Wladiwostok - Ein mit Kartoffeln überladener Lastwagen hat bei Wladiwostok im Fernen Osten eine Brücke zum Einsturz gebracht. Der Lkw zerquetschte dabei ein hinter ihm fahrendes Auto. Eine junge Frau und ein drei Jahre altes Mädchen seien ums Leben gekommen, teilten die Behörden laut russischen Medienberichten mit. Zu dem Unglück kam es demnach, als Teile der Brücke unter der Last des Lastwagens zusammenbrachen, der Auflieger des Lkw zurückrollte und das Auto unter sich begrub.