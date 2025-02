Der Gemeinderat der Stadt Lörrach hat in seiner Sitzung am 20. Februar beschlossen, Sascha Terzic zum 1. April die Gesamtleitung der Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe zu übertragen. „Terzic ist der Stadtverwaltung Lörrach vertraut: Er absolvierte seine Ausbildung in der Verwaltung und sammelte anschließend Erfahrung als Amtsleiter und stellvertretender Amtsleiter in verschiedenen kommunalen Bereichen. Nun kehrt er an seine frühere Wirkungsstätte zurück“, so eine Mitteilung. Oberbürgermeister Lutz: „Mit Sascha Terzic gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die sowohl die Strukturen unserer Stadtverwaltung als auch die Anforderungen der Eigenbetriebe kennt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er die Weiterentwicklung unserer Betriebe erfolgreich vorantreiben wird.“