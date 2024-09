Werkhof Zell: Kritik an Leasing

Das in die Jahre gekommene Fahrzeug, an dem auch trotz weniger Einsatzstunden der Zahn der Zeit nage, soll nun durch einen Radlader ersetzt werden. Für die Finanzierung ist Leasing angedacht. Dies sei jedoch immer teurer als ein Kauf, so die einhellige Meinung der Ratsrunde. Und zudem gebe es dabei zu wenig Informationen zum Einsatz, zur Anforderungsspezifikation, keine Preisvergleiche und auch keine Transparenz bezüglich der Fahrzeugauswahl. Dies wären Punkte, die vor allem dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Matthias Kiefer, und dem Fraktionsvorsitzenden des Bürgerforums, Bernhard Klauser, nicht gefielen.

In der Verwaltung wird nun nachgesteuert und auch die Möglichkeit eines Gebrauchtfahrzeuges in Erwägung gezogen. Über die Finanzierung wird der Gemeinderat dann in einer späteren Sitzung entscheiden.