Werkraum Schöpfin: Kundgebung: Luisa Neubauer macht Klimaschützern Mut

Neubauers Botschaft: Es gibt in der Bevölkerung eine Mehrheit für den Klimaschutz, und es gibt geeignete Konzepte und Ideen für diesen. Und es gibt Mechanismen in der Politik, die Klimaschützern entgegen kommen – wenn sie aktiv bleiben: „Politik ist opportunistisch“, sagte Neubauer. Das heißt: Sie reagiere auf Druck.

Die größte Gefahr bestehe darin, „dass wir nicht mehr daran glauben, dass es geht, weil die Krise so groß ist.“ Dass Bürger in einer Schockstarre ohnmächtig auf Rechtspopulisten oder Trump starren. Ein Ziel der Rechtspopulisten sei es, die Menschen um ihre Hoffnung zu bringen, sie zynisch werden zu lassen. Aber: Dies werde nicht passieren: „Niemand kann alles machen, aber alle gemeinsam können etwas machen“, appellierte Neubauer unter lautstarkem Applaus an den Zusammenhalt und die Zuversicht der Bürger. Neubauer: „Wir haben viel zu tun in den kommenden Jahren!“

Am Abend sprach sie im Werkraum Schöpflin darüber, weshalb der Kampf um Klimaschutz und Demokratie Hand in Hand geht und was die jüngsten Wahlergebnisse für die Klimabewegung bedeuten. Über die anderen Redner der Kundgebung berichten wir noch.