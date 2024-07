Werkrealschule: Hellbergschul-Rektorin Petra Sauer geht in den Ruhestand

Was brauchen Kinder und Jugendliche, um sich an einer Schule gut zu fühlen?

Sie brauchen einen sozial verträglichen Rahmen, in dem sie sich wohl fühlen und der motivierend ist. Sie brauchen aber auch die Gewissheit, dass Wege nach oben offen sind. Der Werkrealschulabschluss berechtigt wie der Realschulabschluss zum Besuch eines beruflichen Gymnasiums. Es ist zwar nicht das erklärte Ziel, dass unsere Schüler das Abitur ablegen, aber wir haben immer wieder Schulabgänger, die ans Gymnasium wechseln.

Unterdessen ist die bauliche und räumliche Situation der Hellbergschule problematisch. Die Stadt weiß das, bittet aber seit vielen Jahren um Geduld, weil andere Schulen vorher saniert werden müssten. Wie nehmen Sie das wahr?

Vor rund 20 Jahren kam die damalige Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm auf meinen Vorgänger Hanspeter Jahn und mich zu – und sagte: „Herr Jahn: Ihre Schule ist die nächste, die wir sanieren und erweitern.“ Wir warten noch heute darauf. Ich hab’ das oft an der Schulart festgemacht, die keine Lobby hat, unsere Eltern stellen sich nicht auf die Hinterfüße wie Akademikereltern andernorts. Andererseits muss ich sagen: Auch das Hans-Thoma-Gymnasium ist schon oft zurückgestellt worden.

Manchmal habe ich mich in den vergangenen Jahren gefragt, ob ich noch aggressiver mit dem Thema hätte umgehen sollen, wie manche meiner Schulleiterkollegen. Ich bin keine bautechnische Fachfrau – aber wenn ich registriere, was hier immer wieder an Problemen anlandet, dann sehe ich den gleichen Bedarf wie an der Fridolinschule oder der Grundschule Tumringen.

Die Not der Stadt bei Sicherheitsfragen kann ich verstehen – aber bei uns spielte auch eine bildungspolitische Komponente mit. Ich habe oft gehört: „Wir wissen nicht, wie es mit dieser Schulart weitergeht. Wir werden nicht in eine Schule und einen Standort investieren, die es in absehbarer Zeit womöglich nicht mehr gibt.“

Die Werkrealschule sollte zwischenzeitlich an die Neumattschule umziehen – aber das Thema versandete. Nun benötigt Lörrach die Neumattschule vielleicht für die Einrichtung eines dritten Gymnasiums. Wie ist die aktuelle Situation der Hellbergschule?

Ich kann Ihnen sagen, wie die Bedarfe bei uns als Verbund von Grund- und Werkrealschule aussehen: Wir werden in der ersten Klasse dreizügig und sind räumlich am Limit. Gleichzeitig spüren wir einen anhaltend starken Zuwachs – mit Bühl III wird der nochmals steigen. Vom Sanierungsbedarf beider Gebäude mal abgesehen, wäre schon die nächste Dreizügigkeit in der Grundschule ab dem Sommer 2025 nicht mehr zu handhaben – wenn die Werkrealschule zweizügig bleibt. Womöglich wird es eine weitere Containerlösung geben. Mit Blick auf die Werkrealschule würde ein direkter Umzug in die Neumattschule – nach dem Rückzug der Fridolinschule in ihr renoviertes Schulhaus – ohnehin erst funktionieren, wenn die notwendigen Fachräume von Grund auf neu eingerichtet wären.

Wir erwarten, dass das Kultusministerium demnächst seine Konzepte für die Sekundarstufe präsentiert – dann bin ich auf die Ideen der Stadt gespannt. Die Rückmeldungen der Verwaltung deuten derzeit darauf hin, dass wir in Lörrach den Schulentwicklungsprozess nochmal neu aufgleisen müssen.

Die neue Schulreform: Der Gestaltungsdrang der Landespolitik in Bildungsfragen schüttelt die Schulen und Kommunen immer wieder durch. G9 soll neu eingeführt, der Werkrealschulabschluss abgeschafft werden. Wie bewerten Sie diese Ansätze?

Ich gestehe, dass ich mit dem schulischen Flickenteppich in Baden-Württemberg nicht glücklich bin. Ich halte ein zweigliedriges Bildungssystem wie etwa in Sachsen für sinnvoll. Einmal das Gymnasium mit Oberstufe und dem Abitur, und dann noch eine weitere Schulform – eine Mittelschule, in der sowohl der Hauptschul- als auch der Realschulabschluss möglich ist.

Wir erleben auch in Gesprächen mit Kooperationspartnern, wie unverständlich unser Schulsystem ist: Hauptschule, Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule – aber alle machen die gleichen Abschlüsse? Wo ist denn da der Unterschied? Ich fände eine Verschlankung des Systems angebracht, aber mit Säulen, die jeweils die pädagogischen Prinzipien der einzelnen Schulformen anbieten und umsetzen: eine Mittelschule mit mehreren Wegen zu Haupt- und Realschulabschluss.

G9 wird vermutlich das Interesse an gymnasialer Bildung wieder erhöhen und die Zahlen an anderen Sekundarstandorten dezimieren. Ich sehe G9 nicht als zwingend notwendig an. Das Problem ist nach meiner Einschätzung eher, dass G8 nicht konsequent und schlüssig genug umgesetzt wurde.

Wenn Sie auf Ihre Zeit an der Hellbergschule zurückschauen: Was hat Sie frustriert, was hat Sie erfüllt?

Nach 21 Jahren an der Hellbergschule kann ich sagen: Unterm Strich bleibt nur das Positive. Natürlich hätte ich auf manchen Konflikt verzichten können: mit Eltern, mit Schülern, mit der Stadt. Gelegentlich habe ich mir mehr versprochen, mehr gewünscht für die Hellbergschule – auch, dass sie mehr Anerkennung hinsichtlich finanzieller Mittel bekommt. Auch auf die ein oder andere bildungspolitische Idee des Landes hätte ich gerne verzichtet, die uns viel Arbeit bereitet hat und dann wieder in der Versenkung verschwunden ist.

Erfüllt hat mich immer die Arbeit mit den Kindern. Ich bin in den vergangenen Jahren oft aus Schulklassen gekommen und habe gedacht: Warum habe ich nicht mehr Unterricht gemacht – und tue mir stattdessen die ganze Verwaltung an? Allerdings hatte ich als Schulleiterin auch zahlreiche Möglichkeiten der Begegnung – mit vielen Personen aus unterschiedlichen Bereichen. Auch den Austausch mit Eltern und dem Kollegium fand ich immer bereichernd: Meine Kollegen haben mich immer unterstützt – auch in schwierigen Zeiten. Es bleibt sehr viel Positives – und das macht mir den Abschied auch ein bisschen schwer.