Die 66-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hatte am Vortag bei einer Wanderung in Mayrhofen im Zillertal eine Rast eingelegt. Plötzlich wurde sie 10- bis 15-mal von Wespen gestochen, wie die österreichische Polizei berichtete. Ihr Ehemann setzte einen Notruf ab. Die Frau konnte sich noch einen Notfall-Pen für Allergiker verabreichen, doch sie brauchte dennoch notfallmedizinische Hilfe.

Bergretter waren rasch vor Ort und transportierten die Frau zu einem Hubschrauber. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen und dort stationär aufgenommen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.