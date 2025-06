Wettbewerb in Kalifornien "Es gibt nichts Niedlicheres": Hunde wetteifern um Surftitel

"Es gibt nichts Niedlicheres auf der Welt"

"Hunde sind einfach so viel mehr als nur Haustiere", schwärmte Kristina Welsh, Trainerin der elfjährigen Labrador-Surferin Koa. Die Hündin erinnere sie mit ihrer Begeisterung fürs Meer an kleine Zweibeiner, erzählte Welsh der "Los Angeles Times". "Da gibt es keinen Unterschied. Sie will ihren Tag mit Surfen verbringen wie jedes typische Kind in Südkalifornien. Es gibt nichts Niedlicheres auf der Welt."