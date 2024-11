Wettbewerb: Junge Frau aus Weil setzt sich im Schreinerhandwerk durch

Etwas mit den Händen machen

Die Frage, ob sie gut malen könne, will sie so nicht bejahen, aber ihr Vater Andreas Müller nickt. Die Tochter gelte in der künstlerisch begabten Familie als sehr kreativ. Die Devise: „Etwas mit den Händen machen“ begleite sie seit der Kindheit. Gleichwohl habe ihn ihre Berufswahl erstaunt, so Müller.