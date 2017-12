Wettbewerbsbehörde Flüge gestrichen: Ryanair droht Millionenstrafe in Italien

Nachrichten-Ticker

19:18 Flüge gestrichen: Ryanair droht Millionenstrafe in Italien

Rom - Dem irischen Billigflieger Ryanair droht in Italien eine Strafe von bis zu fünf Millionen Euro. Die Fluggesellschaft habe Kunden nicht ausreichend über gestrichene Flüge informiert, teilte die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM mit. Ryanair hatte im September den Unmut vieler Fluggäste auf sich gezogen, nachdem die Fluglinie Tausende von Flügen gestrichen hatte. Als Grund gab das Unternehmen Fehler beim Erstellen der Dienstpläne an. Urlaubszeiten der Piloten seien nicht ausreichend berücksichtigt worden.

19:17 Kubas Präsident Castro ehrt seinen Bruder Fidel

Santiago de Cuba - Ein Jahr nach der Beisetzung von Fidel Castro hat sein Bruder und Nachfolger Raúl Castro des kubanischen Revolutionsführers gedacht. Er legte an seinem Grab in Santiago de Cuba weiße Rosen nieder. Fidel Castro war am 26. November 2016 im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Überreste wurden in einem mehrtägigen Trauerzug durch ganz Kuba nach Santiago de Cuba gebracht.

18:53 Rapper Bushido sagt Tournee ab - Rückenprobleme

Berlin - Rapper Bushido hat kurz vor dem Start seine neue Tournee abgesagt. "Hey Leute, einige hatten schon davon gehört, jetzt nun offiziell. Wir mussten die Tour nun doch wegen meiner Bandscheibe und Schulter verschieben", schrieb Bushido auf Facebook. Die Konzerte sollen im Mai nachgeholt werden, die bereits gekauften Tickets behielten ihre Gültigkeit. Der 39-Jährige wollte an diesem Dienstag seine Tour in Wien starten. "Wir sehen und hören uns im Mai. Sorry für die Unannehmlichkeiten! Bis bald!", schrieb Bushido in dem Post.

18:50 Bundesregierung: 120 Millionen zusätzlich für Libyen

Berlin - Die Bundesregierung stellt 120 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe im nordafrikanischen Libyen zur Verfügung. "Es geht darum, menschliches Leid zu lindern, das Land zu stabilisieren und die Regierung zu stärken", sagte Außenminister Sigmar Gabriel. Die Situation der Flüchtlinge im Land sei nach wie vor "dramatisch". In Libyen sollen Schätzungen zufolge zwischen 400 000 und eine Million Migranten unter elendsten Bedingungen festsitzen und auf eine Überfahrt nach Europa hoffen.

18:12 Juncker: Noch kein Durchbruch beim Brexit

Brüssel - Die Europäische Union und Großbritannien haben trotz aller Kompromisssignale beim Brexit noch keinen Durchbruch erzielt. Dies teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May mit. May habe sich als äußerst hartnäckige Unterhändlerin erwiesen. Allerdings sei er zuversichtlich, dass noch in dieser Woche eine Vereinbarung getroffen werden könnte, so Juncker. Damit wäre es dann auch noch möglich, beim EU-Gipfel kommende Woche die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen einzuläuten.