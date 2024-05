Wetter: Erst Sonne, dann Gewitter: Unbeständiges Wetter kommt

Offenbach - Nach dem sonnigen Feiertag können sich die Menschen in Deutschland allmählich auf unbeständiges Wetter einstellen. Am Donnerstag ist das Land zunächst zweigeteilt: Im Norden und Osten ändere sich am Frühsommerwetter nur wenig, sagte Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.