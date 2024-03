Für den Samstag erwarten die Meteorologen viel Sonne und steigende Temperaturen auf bis zu 16 Grad im Süden und Westen Deutschlands. An der See und im Erzgebirge bleibt es kühler bei maximal 10 Grad. Dazu soll es teilweise unangenehm böigen Ostwind geben. Nachts sinken die Temperaturen auf plus fünf bis null Grad.

Am Sonntag sollen viele Wolken aufziehen. Zum Nachmittag soll es auch regnen. "Die Sonne lässt sich dennoch zwischendurch blicken und es bleibt mild", so Schmid. Die Temperaturen klettern auf 10 bis 16 Grad. Kühler bleibt es nur an der See und im höheren Bergland.