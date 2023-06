Lörrach Die Synagoge: ein Ort des Glaubens und der Begegnung

Die Israelitische Kultusgemeinde Lörrach hat die Herausforderungen der Corona-Pandemie gut gemeistert und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Rabbiner Moshe Flomenmann freut sich über anhaltendes Interesse an Führungen in der Synagoge.