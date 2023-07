Wetter Hitze am Wochenende erwartet - Sonntag bis 37 Grad möglich

Offenbach - Nach dem Durchzug von Sturmtief "Poly" steht Deutschland ein ruhigeres und mancherorts heißes Wochenende bevor. Am Sonntag sind Temperaturen von bis zu 37 Grad möglich. "Das liegt vor allem an Hoch "Evi", das sich über Mitteleuropa ausbilden kann und am Wochenende langsam ostwärts wandert", sagte Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Im Zusammenspiel mit einem Tief über dem nahen Atlantik kann dann am Wochenende mit südwestlicher Strömung eine sehr warme bis heiße Luftmasse nach Deutschland geführt werden."