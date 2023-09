Wetter Hochsommerliches Wetter mit Sonne pur und teils über 30 Grad

An diesem Mittwoch dürften sich an den Alpen vereinzelt Quellwolken zeigen, sonst ist es vielfach wolkenlos und trocken sowie bei Höchstwerten von 26 bis 33 Grad spätsommerlich warm bis heiß. Nur an der See und im höheren Bergland bleibt es etwas kühler, der Wind weht schwach bis mäßig. Ähnlich geht das Wetter am Donnerstag und Freitag weiter - wobei der Freitag mit bis zu 34 Grad sogar noch etwas heißer ausfallen dürfte, erwartet Dietzsch.