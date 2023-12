Wetter Hochwassergefahr steigt in mehreren Bundesländern

"Dauerregenlage dauert teilweise bis zum 1. Weihnachtstag"

In Sachsen-Anhalt gab die Hochwasservorhersagezentrale Warnungen für Mulde, Aller und Havel heraus. An mehreren Messstellen des Landes waren die Alarmstufe 1 und 2 überschritten, in Wolmirstedt im Landkreis Börde sowie in Tylsen im Altmarkkreis Salzwedel sogar die Alarmstufe 3. Auch in Teilen Sachsens verschärfte sich die Hochwasserlage. An mehreren Pegeln wurde am Sonntagvormittag der Wert für die Alarmstufe 3 erreicht - etwa in Chemnitz.