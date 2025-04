An den Küsten könne es etwas kühler werden. So rechnen die Meteorologen etwa an der Ostsee mit 12 bis 17 Grad. Auch in den Bergen bleibt es kälter. Beispielsweise werden in den sächsischen Gebirgen 13 bis höchstens 18 Grad erwartet.

Deutlich kälter am Wochenende

Am Samstag wird es dann vor allem in der Nordhälfte des Landes kühler. Die Temperaturen liegen hier demnach bei maximal 8 bis 16 Grad. Im Süden bleibt es noch wärmer. Für den Oberrhein sagen die Meteorologen etwa bis zu 23 Grad voraus. Mit vielen Wolken und zeitweise Regen sei dann an den Alpen zu rechnen.