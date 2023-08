Wetter in Deutschland Mitte nächster Woche endet der Dauerregen

Regen und Wind könnten dann nachlassen. Vor allem im Süden zeigt sich ab Mitte der Woche die Sonne wieder häufiger. "Auch die Temperaturen können von Südwesten her deutlich zulegen, so dass am Dienstag bereits wieder die 24 Grad, am Mittwoch sogar die 29 Grad im Rahmen des Möglichen liegen", sagte der Meteorologe.

Zuvor gilt es, ein weiteres verregnetes Wochenende zu überstehen. Die DWD-Prognose sieht "schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter" vorher, die voraussichtlich noch bis Montag anhalten. Dazu kommen starke, teils stürmische Böen. Die Höchsttemperaturen kommen nur noch auf Werte bis 20 Grad.