Offenbach (dpa) - April, April, der macht, was er will - und diese alte Bauernregel wird er nun beweisen. "Das, was gemeinhin mit Aprilwetter umschrieben wird, ist ziemlich genau das, was uns auch in den kommenden Tagen erwartet", sagte Meteorologe Martin Jonas beim Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zum Wetter in den nächsten Tagen.