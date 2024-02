Wetter: Mild und teils stürmisch mitten im Winter

"Der Beginn des Februars ist eine Jahreszeit, an dem der Winter gerne seinen Höhepunkt erreicht. Davon ist in diesem Jahr allerdings nichts zu sehen", erklärte Felix Dietzsch vom DWD am Montag in Offenbach. "Eine kräftigte Westwetterlage beherrscht das Geschehen und sorgt für ziemlich milde Temperaturen - und viel Wind."

"Herbst-Feeling" im Nordosten

Im Nordosten komme in den kommenden Tagen teils "Herbst-Feeling" auf - mit lang anhaltendem Regen und vergleichsweise kühlen 5 bis 10 Grad Höchsttemperatur, sagte Dietzsch. Vor allem in Richtung Alpen gibt dagegen laut der Vorhersage viel Sonnenschein bei vorfrühlingshaften Temperaturen.