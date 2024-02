Wetter: Milde Temperaturen auch am Wochenende

Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge im Südosten am schönsten, nach Auflösung regionaler Nebelfelder ist es oft freundlich. Später ziehen hohe Wolkenfelder durch, doch es bleibt trocken. Im Nordwesten dagegen verdichten sich die Wolken zusehends, ab dem Mittag regnet es. Abends kommt der Regen in der Mitte Deutschlands an. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad auf Rügen und 15 Grad am Oberrhein. Auch die neue Woche beginnt mit wechselhaftem Wetter und Temperaturen zwischen 6 Grad auf Rügen und 14 Grad im Breisgau.