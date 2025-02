Vorläufige Wetterbilanz: Der Winter war mild, trocken und sonnig

Von minus 20 auf plus 19 Grad in drei Tagen

Die eisigste Phase fiel in die zweite Februardekade. Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge verkündete am 18. Februar mit minus 19,7 Grad das bundesweite Minimum. Wenige Tage später - am 21. Februar - wurde in Metzingen am Nordrand der Schwäbischen Alb der Höchstwert auf 18,9 Grad gemessen. Dieser Spitzenwert war bereits am 27. Januar in Bad Kohlgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erreicht worden.