Winter-Wetter: Mildere Temperaturen und Wind erwartet

Betrieb am Frankfurter Flughafen normalisiert sich

Am Frankfurter Flughafen, wo in den vergangenen Tagen wegen des Winterwetters hunderte Flüge gestrichen wurden, stabilisierte sich der Betrieb wieder. Von rund 1070 für den Tag geplanten Flugbewegungen am größten deutschen Flughafen seien zunächst nur rund 20 abgesagt worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport am Vormittag. Das bewege sich im üblichen Rahmen. Am Mittwoch hatten rund 700 und am Donnerstag noch einmal knapp 350 Starts oder Landungen abgesagt werden müssen.

Regen und Sturm in der kommenden Woche

Im Laufe des Wochenendes soll Deutschland laut DWD in den Einflussbereich eines mächtigen Tiefdruckkomplexes über dem Nordatlantik und Großbritannien gelangen. Am Samstag ist der Himmel demnach im Norden stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden gibt es mehr Sonne. Die Höchstwerte liegen in den meisten Regionen zwischen ein und vier Grad. Am Sonntag ändert sich daran wenig, außer dass es noch etwas wärmer wird.

In der neuen Woche wird es deutlich milder - allerdings auch windig und unbeständig, wie der Meteorologe Markus Übel sagte. Er rechnet mit stürmischen Böen und Sturmböen bis ins Flachland. An der See gibt es schweren Sturm, auch einzelne orkanartige Böen sind an der Nordsee nicht ausgeschlossen. Etwas weniger Wind ist im Südosten Deutschlands zu erwarten.

"Der Wind treibt auch mehrere Regenfelder über Deutschland hinweg. Dieser Regen in Kombination mit deutlich milderen Temperaturen macht dem Schnee rasch den Garaus", so Übel. Am Montag steigen die Temperaturen im Westen und Nordwesten wohl schon auf 10 bis 13 Grad. Im Südosten bleibt es mit Temperaturen um 5 Grad noch etwas kühler.