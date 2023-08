Wetter Nach den Gewittern kommt die große Hitze

Schwere Schäden in einem beispiellosen Ausmaß hat das Unwetter in Brandenburg an der Havel hinterlassen. Bei Starkregen und Hagel am Dienstagabend fielen unzählige Bäume um. "Das habe ich wirklich noch nie erlebt in dieser Dimension", sagte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) der dpa am Mittwoch. Die heftigen Böen erreichten eine Geschwindigkeit bis zu 148 Kilometern je Stunde, wie ein DWD-Sprecher in Potsdam sagte. "Das ist also satte Orkanstärke." Im brandenburgischen Brielow brannte ein Wohnhaus wahrscheinlich wegen eines Blitzschlags aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Eine "Schneise der Verwüstung"

Auch in Sachsen und Thüringen wurden bei den lokalen Unwettern mit Windböen, Hagel und Starkregen Bäume entwurzelt und Straßen überflutet. Wasser lief in Keller und Tiefgaragen. Eine 38 Jahre alte Autofahrerin wurde im sächsischen Plauen (Vogtlandkreis) schwer verletzt, als ein Baum auf ihren fahrenden Wagen fiel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Baum wurde am Dienstagnachmittag durch den starken Wind entwurzelt.