Vom Schwarzwald bis zu den Alpen können sich jedoch im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter entwickeln. Die Temperaturen erreichen wieder frühsommerliches Niveau. Lediglich an den Küsten sowie in den Bergen ist es kühler.

Temperaturen bleiben meist unter 20 Grad

Am Mittwoch wird das Wetter in der Südhälfte unbeständig. Es ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. In der Mitte gibt es dagegen nur einzelne Schauer, und im Norden bleibt es überwiegend trocken. Dazu werden in der Mitte und im Osten nochmals frühsommerliche Temperaturen erreicht.