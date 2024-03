Wetter: Regen in Anmarsch, nächstes Hoch in Sicht

Offenbach - Auf das frühlingshafte Wochenende mit recht viel Sonne folgen in den nächsten Tagen wieder Wolken und Regen. "Zum Wochenstart am Montag und Dienstag schwingt dann Tief 'Elfi' den Löffel in der Wetterküche Deutschlands", teilte Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Somit sind vielerorts wieder Niederschläge angesagt. Vor allem im Westen und in der Mitte der Republik kann es auch Dauerregen geben. Ostdeutschland bekommt dagegen kaum etwas vom ungemütlichen Wetter ab. Von Mittwoch an soll sich laut Kirchhübel "wieder vorübergehend ein Hoch über Mitteleuropa einnisten". Allerdings könnte es schon am Freitag erneut regnen.