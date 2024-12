Wetter: Regen und Schnee in der neuen Woche in Deutschland

Im Tagesverlauf am Sonntag lockern die Wolken nur in der Mitte Deutschlands zeitweise auf. Sonst ist es vielerorts stark bewölkt oder bedeckt. Vor allem am Rhein und teils auch in den östlichen Landesteilen sowie am Alpenrand fällt Regen, im Bergland und an den Alpen schneit es.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in den Staulagen der Alpen

In der Nacht zum Montag ist es vielerorts bedeckt. In der Südhälfte erwarten die Meteorologen weiteren Schnee am Alpenrand und in den Mittelgebirgen. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee können dabei in den Staulagen der Alpen fallen. Im Norden und in der Mitte dürfte es regnen. Dabei liegen die Tiefstwerte bei plus drei bis minus ein Grad, stellenweise kann es also glatt werden auf den Straßen.