Wetter: Schauer und Wind am ersten Frühlingswochenende

Es werde äußerst wechselhaft, erklärte DWD-Meteorologin Tanja Sauter in Offenbach: "Viele Schauer, die mit Windböen oder einzelnen stürmischen Böen einhergehen, ziehen über das Land." Im Bergland könne es teilweise sogar schneien.

Die Höchstwerte steigen der Vorhersage zufolge am Samstag noch einmal auf 14 bis 16 Grad, am Sonntag werden es dann verbreitet nur noch 6 bis 11 Grad sein. Im Bergland sinken die Temperaturen noch weiter ab. "Alles in allem also ein Wochenende, um es sich daheim gemütlich zu machen", empfiehlt die Meteorologin.