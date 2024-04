Zwar werde kein Rekord für den Gesamtmonat April aufgestellt, sagte DWD-Meteorologe Marcel Schmid der Deutschen Presse-Agentur. Der stamme aus dem Jahr 2012 und liege bei 32,9 Grad, die in Kitzingen und Bad Mergentheim gemessen wurden. Diese Spitzenwerte seien jedoch Ende April, genauer gesagt am 28. April, erreicht worden, wenn die Sonne höher stehe als jetzt. Den bisherigen Rekord für Anfang April, der 2011 mit 27,7 Grad in Rheinfelden ermittelt worden sei, "werden wir definitiv knacken", sagte Schmid.

Ab Samstag fast überall sommerlich

Schon am Freitag gelangen von Nordwestafrika ungewöhnlich warme Luftmassen nach Deutschland. Am Oberrhein werden laut DWD-Vorhersage bereits 25 Grad erwartet. Etwas in die Röhre schauen noch der Norden und Westen des Landes, denn dort regnet es immer wieder.