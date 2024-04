Wetter: Sommerwetter folgt auf Regen und Gewitter

Offenbach - Nach kühleren Temperaturen, Schauern und Gewittern können sich die Menschen in Deutschland zum Wochenende auf Sonne und Sommerwetter freuen. "Denn was uns in den nächsten Tagen erwartet, hat mit dem Monat April an und für sich nur wenig zu tun", sagte der Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch. "Nach dem Winter folgt direkt der Sommer. So fühlt es sich zumindest an", führte er aus.