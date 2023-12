Wetter: Sturmfluten an Nordsee und Elbe erwartet

Hamburg/Kiel - Für Donnerstagabend und Freitag erwartet das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) Sturmfluten in Schleswig-Holstein und Hamburg. Der Schwerpunkt werde im Elbegebiet liegen, sagte eine Sprecherin des BSH in Hamburg am Mittwoch. Am Donnerstagabend wird laut Vorhersage des BSH etwa in Husum, am Eider-Sperrwerk bei Tönning und in Glückstadt an der Elbe die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht. Am späten Abend werden solche Pegelstände auch in Hamburg erwartet. Danach sollen die Wasserstände zunächst abnehmen.