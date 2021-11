Wetter Tief "Wolfgang" sorgt für Kälte in Teilen Deutschlands

An der Nordseeküste könnten indes Schauer niedergehen, das gelte auch für die weiteren Regionen des Landes. Dort ist es den Meteorologen zufolge zunächst stark bewölkt, teils neblig. Gebietsweise fällt Regen, in Hochlagen könnte Schnee niedergehen. Höchsttemperaturen bewegen sich dem Wetterdienst zufolge zwischen null Grad in Hochlagen und neun Grad an den Küsten.

Am Dienstag arbeitet sich das Hoch Walpurga vom Atlantik aus langsam nach Mitteleuropa vor. In der Nacht zum Dienstag muss im Norden aber auch in Richtung Alpen zunächst mit Niederschlägen gerechnet werden, oberhalb von 700 Metern könnte Schnee fallen. In der Mitte der Republik bleibt es gering bewölkt oder klar und trocken. Temperaturen liegen zwischen vier und minus vier Grad, heißt es weiter vom DWD.