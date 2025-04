Wetter-Vorhersage: Trockenheit dauert laut Wetterdienst vorerst an

Wieder um die 20 Grad möglich

Der Donnerstag beginnt oftmals wolkig, anschließend wird es sonniger. Die meiste Sonne gibt es im Südwesten, es bleibt zudem trocken. Die Höchstwerte steigen in der Nordosthälfte auf 10 bis 16 Grad, in der Südwesthälfte auf 14 bis 19 Grad. An der Nordsee bleibt es weiterhin kühler, wie der DWD mitteilt.

Am Freitag ist es in der Nordosthälfte windig und wolkig, hier und da regnet es etwas. Die Südwesthälfte kann sich laut DWD auf einen heiteren und sonnigen Tag freien, die Höchstwerte liegen bei 13 bis 22 Grad, kühler ist es weiter an der See.