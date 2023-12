Wetter: Vorsicht auf den Straßen: Glätte und Frost in Deutschland

Es bleibt frostig kalt

Weiteren Schnee erwartet der DWD für diese Teile des Landes heute kaum. Dafür bleibt es kalt. "Im Norden und Nordosten erwarten uns Dauerfrost und Höchstwerte zwischen minus drei und minus vier Grad", sagte die Meteorologin. Im Süden gebe es an einigen Orten ein bisschen wärmere Luft und Höchstwerte um Plus zwei Grad. "In Baden-Württemberg und Bayern erwarten uns im Laufe des Tages Schneefälle. Ganz am Alpenrand kann der Niederschlag auch als Regen fallen."