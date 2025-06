Wetter: Wetterdienst: Bis zu 37 Grad am Sonntag möglich

Offenbach - Bei der bevorstehenden Hitze in Deutschland können bis zu 37 Grad erreicht werden. Das sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Spitzenwerte von 31 bis 37 Grad sollen am Sonntag möglich sein, ehe es zum Abend hin im äußersten Westen und später bis in die Mitte Deutschlands stellenweise kräftige Schauer und Gewitter geben soll.Zum Start des Wochenendes, am meist sonnigen und trockenen Samstag, gibt es Höchstwerte zwischen 25 Grad in Vorpommern und 33 Grad entlang des Rheins.