Bereits zahlreiche Einsätze am Samstag

Bereits am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gab es in Teilen Deutschlands starke Gewitter. In Nordrhein-Westfalen waren Einsatzkräfte vor allem in Paderborn im Dauereinsatz, unter anderem wegen vollgelaufener Keller. Verletzte gab es jedoch keine, wie ein Sprecher der Polizei Paderborn mitteilte.