Wetter: Zunächst weiter Winterwetter mit Nordost-Südwest-Gefälle

In der Nacht zum Mittwoch war es auf den Straßen deutschlandweit überwiegend ruhig. Außer kleineren Glätteunfällen gab es aus den Lagezentren der Länder keine Meldungen. "Es hat den ganzen Tag über geschneit und die Straßenverhältnisse waren teilweise grenzwertig, das Unfallgeschehen aber ganz normal", sagte eine Sprecherin des Lagezentrums in Hamburg. Auch in Bremen blieb es trotz Neuschnee ruhig. "Die Räumfahrzeuge rollen und in den Abendstunden und der Nacht sind große Verkehrsunfälle ausgeblieben", hieß es von einer Sprecherin des dortigen Lagezentrums.