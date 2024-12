Wetterausblick: Sturm an Silvester: Mancherorts besser keine Raketen zünden

Dem Umweltbundesamt zufolge werden Tonnen von Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt. Die Belastung durch schlechte Luft sei in der Silvesternacht vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.

Wetter im neuen Jahr

Am Neujahrstag ist das Wetter in Deutschland zweigeteilt: Vom Westen bis in den Nordosten wird es ungemütlich mit dicken Wolken, teils heftigem Regen bei stürmischem Wind oder Sturm. "Grau in Grau, nass, windig und stürmisch wird es eher in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern", sagte Meteorologe Kirchhübel.

Im Süden, Südwesten bis nach Mitteldeutschland dagegen bleibe es an Neujahr noch weitgehend trocken. Und wenn der Nebel verschwunden sei, könne es dort auch sonnig werden, sagte Kirchhübel. Die meiste Sonne erwarte er in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen.