Wetteraussichten: Frühlingshaftes Wetter zum Wochenende der Bundestagswahl

Das Hoch Finja mit seiner kalten Luft verabschiedet sich nach Osteuropa und ein Tief bringt wärmere Luft nach Deutschland. "Der Schneedecke im Osten wird also der Garaus gemacht und die Heizkosten können gesenkt werden", sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom DWD.

Dauerfrost am Tag und strengen Frost in der Nacht werde es bundesweit - auch im Osten - erst einmal nicht mehr geben. Ganz im Gegenteil sogar, denn der Frühling kündigt sich langsam an: Die Höchstwerte der Temperaturen steigen in den kommenden Tagen mit Ausnahme des äußersten Ostens und Südostens verbreitet auf zweistellige Werte. Im Westen und Südwesten sind sogar frühlingshafte Temperaturen über 15 Grad möglich. Leichter Nachtfrost droht nur noch regional im Osten und Südosten.