Wetteraussichten: Frühlingswochenende mit Temperaturen bis zu 20 Grad

Einziger Wermutstropfen bei dem frühlingshaften Wetter: "In der trockenen Luft verteilen sich die Pollen besonders gut." Die Konzentration an Hasel- und Erlenpollen sei bereits teils sehr hoch. Für Allergiker könne ein Spaziergang oft keine Erholung bedeuten.

Sonne satt am Wochenende

Nachdem sich an einigen Orten der Nebel auflöst, kommt am Samstag die Sonne heraus und es wird ein heiterer Tag. Die Thermometer klettern auf 14 bis 20 Grad, an den Küsten wird es etwas kühler. In der Nacht zum Sonntag bleibt es oft klar, örtlich bilden sich Dunst- und Nebelfelder. In der Südosthälfte tritt wieder häufig Frost bei Tiefstwerten von plus 2 bis minus 4 Grad auf, sonst liegen die Tiefstwerte bei plus 6 bis minus 1 Grad.