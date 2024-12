In der Nacht zum Dienstag zeigen sich vor allem Wolken und Regen. In höheren Lagen der Alpen schneit es, in höheren Lagen Südostbayerns bildet sich leichter Frost.

Häufig wolkig und Regen

Der Dienstag wird vor allem grau: Im Süden und Osten ziehen viele Wolken auf, gebietsweise regnet es. Im Bergland kommt das Nass mitunter als Schnee herunter. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 8, im Bergland um null Grad. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen im Süden und Osten nach. Es kühlt auf 1 bis minus 3 Grad ab - im Norden und Nordosten bleibt es häufig frostfrei.