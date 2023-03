Offenbach - In den ersten März-Tagen wird in Deutschland ruhiges und häufig auch sonniges Wetter erwartet. "Während es in den Nächten meist leichten oder gar mäßigen Frost gibt, steigen die Temperaturen mit Hilfe der doch schon recht intensiven Sonneneinstrahlung tagsüber auf leicht frühlingshafte Werte", erklärte Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst gestern in Offenbach.