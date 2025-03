Wetteraussichten: Nach dem Regen kommt die Sonne

Sonne kommt am Wochenende öfter heraus

Am Wochenende bleibt es dann im Süden oft wolkenverhangen und gelegentlich regnerisch. In höheren Lagen fällt erneut Schnee. Zwar ziehen in der Mitte und im Norden auch mal dichte Wolken über den Himmel, "davon abgesehen scheint aber auch mal länger die Sonne oder es wird sogar richtig sonnig", erklärte Meteorologe Übel.

Die Temperaturen bleiben am Samstag ähnlich frisch wie am Freitag - mit Höchsttemperaturen von 4 bis 9 Grad. Am Sonntag könnten die Temperaturen dann wieder zweistellig werden - mit bis zu 10 Grad. Nachts ist es weiterhin frostig mit bis zu minus 4 Grad.