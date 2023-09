Offenbach - Es ist warm und das bleibt es auch. "Ruhiger könnte hier in Mitteleuropa das Wetter aktuell kaum sein", teite der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach mit. "Mindestens bis einschließlich dem kommenden Wochenende ist es bei uns meist sonnig und sommerlich warm bis heiß, sodass man als Meteorologe beim Schreiben des Wetterberichts schon etwas Kreativität an den Tag legen muss, um sich nicht permanent zu wiederholen", schrieb Markus Übel in der Wettervorhersage vom Mittwoch.