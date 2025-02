Offenbach - Mitte Februar wird es noch einmal winterlich in Teilen Deutschlands. An diesem Donnerstag geht der Regen auch im Süden immer mehr in Schnee über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. An den Alpen können demnach bis Freitagabend bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, in Staulagen deutlich mehr.